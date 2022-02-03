Общество

Росгвардейцы показали псковским студентам фильм о Сталинградской битве

Мероприятие, приуроченное к 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, состоялось в библиотеке микрорайона Любятово города Пскова «БиблиоЛюб». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие офицеры регионального управления Росгвардии, студенты Псковского политехнического колледжа и заведующая библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Елена Сойтту.

Росгвардейцы рассказали собравшимся о том, что ежегодно 2 февраля в России отмечают дату окончания Сталинградской битвы. «Сталинградская битва — одно из самых крупных и ожесточенных сражений, которая длилась 200 дней и ночей. Сталинград - город, ставший символом величайшего мужества, останется в веках в памяти человечества», - отметил офицер.

В завершение встречи студентам продемонстрировали документальный фильм из проекта «Великая война. Сталинград».