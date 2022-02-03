Общество

Жительница Новосибирска просит дновцев помочь в поисках информации о своей семье

Жительница Новосибирска Инна Гранкова попросила власти Дновского района оказать помощь в поисках информации о своей семье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

«Моя бабушка Марчугова Варвара Петровна 1893 года рождения и ее дочери Марчугова Валентина Николаевна 1930 года рождения и Марчугова Таисия Николаевна 1931 года рождения (в свидетельстве о рождении записана как Николаева Таисия Николаевна) проживали в деревне Скново Дновского района Псковской области. В годы войны они находились в зоне немецко-фашистской оккупации. Предположительно в 1941-1944 годах были угнаны в Литву (в Шауляй). Затем мою бабушку Марчугову Варвару Петровну угнали в Германию. И дальше о ее судьбе ничего неизвестно», - написала женщина.





Всех, кому что-либо известно об этих людях, просят обращаться по номеру телефона 8-911-890-02-32.