Общество

Режиссера Анну Дмитриеву представили к награде за заслуги перед Псковом

Администрация Пскова выдвинула кандидатуру режиссера муниципального учреждения культуры «Дом офицеров» Анны Дмитриевой для награждения медалью «За заслуги перед Псковом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

«Работник культуры представлена к награде за большой вклад в развитие культуры города Пскова и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с 55-летием», - отметили в пресс-службе администрации.

Анна Дмитриева родилась в 1967 году. В 1989 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт культуры. Стаж ее работы в сфере культуры Пскова составляет более 28 лет. За это время она организовала и провела на высоком профессиональном уровне большое количество массовых театрализованных программ, концертов и праздников на различных площадках города Пскова и Псковской области. Имеет почетные грамоты и благодарности, в том числе ведомственные.

Представление к награждению медалью «За заслуги перед Псковом» единогласно одобрили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы в пятницу, 4 февраля. Окончательное решение будет принято на сессии ПГД 11 февраля.