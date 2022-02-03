Общество

На выставке галстуков в Оренбурге можно найти и «псковский экспонат»

В Оренбурге, в галерее «Оренбургский пуховый платок» регионального Музея изобразительных искусств открыли выставку «Рассказывает галстук», сообщает портал Expolife.ru, освещающий новости выставочной жизни в России.



«Этот небольшой лоскут ткани, не имеющий практического значения, многое может рассказать о своем владельце», — цитирует галеристов Expolife. Хорошо подобранный галстук — знак вкуса и, в значительной мере — характеристика человека, который его носит. Прежде галстуки шили из муара — ткани, которую приравнивали к драгоценностям; она использовалась (и по сей день используется), например, для изготовления орденских лент. «Но, разумеется, идея подобного показа состояла не только в том, чтобы с той или иной степенью подробности рассказать об истории этой детали мужского костюма, позволяющей коснуться многих вопросов социологии, культурологии, психологии, — подчеркнули в оренбургском музее. — В экспозиции галстук стал еще и искусствоведческим объектом, ярко дополняющим образы в портретах современных художников. Однако, главное в нашей выставочной концепции то, что за каждым галстуком стоит реальный человек со своей жизненной историей».

Основная часть экспозиции из более четырехсот предметов — галстуки известных россиян, немало сделавших для развития страны и приумножения её культурного потенциала. Среди них, например, галстуки экс-премьера России Виктора Черномырдина, советника президента РФ по вопросам культуры, праправнука Льва Толстого Владимира Толстого, журналиста Павла Рыкова. Или Александра Шолохова — депутата Госдумы, еще недавно бывшего директором шолоховского музея в станице Вёшенской, мужчин из семьи оренбургских художников Кальвиных, многих других. Директор Музея изобразительных искусств Юрий Комлев передал на выставку уникальный жилет, сшитый из галстуков рукодельницей из хакасского Абакана. Есть на выставке и «псковский экспонат» — галстук директора Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича.

По сообщению сайта Министерства культуры Оренбургской области, выставка «Рассказывает галстук» будет работать в галерее «Оренбургский пуховый платок» до конца февраля.

Фото: vestirama.ru