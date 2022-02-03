Общество

Губернатор назвал мужество, отвагу и героизм гдовских ветеранов бессмертным примером

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Гдова с 78-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Глава региона напомнил, что 4 февраля 1944 года — особенный день для Гдовского района. «Эта знаменательная дата объединяет все поколения жителей муниципалитета. Тех, кто сражался на поле боя и восстанавливал разрушенное хозяйство, тех, кто вложил свои таланты и мастерство в нынешний облик города и района, кто сохранил историю, традиции и сегодня усердно трудится во имя процветания родного края», — отметил в поздравлении Михаил Ведерников и отдельно подчеркнул роль подрастающего поколения в сохранении этой исторической памяти.

Особые слова благодарности и уважения губернатор адресовал всем ветеранам, узникам концлагерей, детям войны и труженикам тыла: «Ваша жизнестойкость, мужество, отвага и героизм — бессмертный пример для каждого из нас».

Накануне в Гдове прошли торжественные мероприятия в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии возложения воинских гирлянд славы и цветов к братским захоронениям приняли участие председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов, глава Гдовского района Юрий Павлов, глава городского поселения «Гдов» Ольга Галахова и другие официальные лица, а также жители муниципалитета и юнармейцы.

Собравшиеся почтили память защитников и мирного населения, погибших в годы войны, минутой молчания. Затем прозвучал оружейный салют.

Артисты Центра досуга и культуры города Гдова в честь значимой даты подготовили праздничный онлайн-концерт «Память сердца».

Добавим, к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в школах и библиотеках прошли встречи, конкурсы чтецов, книжные и художественные выставки и другие тематические мероприятия.