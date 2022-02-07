Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Как обычно, ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудят актуальные темы прошедшей недели. На этот раз в центре их внимания – начало Зимних Олимпийских игр в Китае, резкий рост заболевших коронавирусом, развязка ситуации с порчей вакцин от коронавируса в ГП «Фармация», недавний пожар на складах «Псков-Полимера».

Кроме того, ведущие обсудят тему вакцинации подростков от COVID-19, внесенный в Госдуму законопроект об отказе от уничтожения конфискованного продовольствия и реестры традиционных ценностей и чуждых идей, составленные Минкультом.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена