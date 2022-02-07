Общество

Росгвардейцы изъяли у жителей Псковской области восемь единиц оружия

Росгвардейцы изъяли восемь единиц оружия у жителей Псковской области с 31 января по 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Всего за прошедшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 209 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В результате они составили 27 административных протоколов и изъяли 8 единиц оружия.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Также заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал госуслуг.