Общество

Живую изгородь и клены высадят на улице Фабрициуса в Пскове

Живую изгородь и клены высадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«В рамках контракта вдоль проезжей части предполагается снос деревьев, которые находятся в непосредственной близости от проезжей части, в связи с расширением дорожного полотна до нормативных параметров. На их месте будет высажена живая изгородь, но сама вырубка деревьев будет компенсирована. Взамен будет высажено 38 платановидных кленов», - говорится в сообщении.

Также подрядчик разберет перильное ограждение, бортовые камни, проезжую часть, тротуары и приступит к земляным работам. На объекте будет проводиться переустройство инженерных сетей, устройство ливневой канализации, наружного освещения всего объекта, замена светофоров, капитальный ремонт участков улиц Металлистов, Гагарина и перекрестка с улицей Вокзальной.

Для безопасного и организованного движения пешеходов будут отремонтированы тротуары, у пешеходных переходов – уложена тактильная плитка. Также предусмотрят устройство декоративного покрытия из плитки, велосипедных дорожек, ремонт автобусных остановок. На них появятся новые автопавильоны, скамейки и урны. Кроме того, сделают площадки для стоянки автотранспорта. На проезжей части нанесут разметку из холодного и горячего пластика и краски, а вдоль улицы установят новое пешеходное ограждение.

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Работы должны быть завершены до 28 ноября 2023 года.

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Напомним, сегодня, 8 февраля, на улице Яна Фабрициуса на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной начались подготовительные работы. Ремонт проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Заказчик - управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядчик - ООО «Строительная компания "Развитие"».