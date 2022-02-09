Общество

Увеличить число работников на удаленке планируют в каждой седьмой компании Пскова

Сотрудники на удаленке есть сегодня в каждой второй компании. Чаще всего в дистанционном режиме работают IT-отделы, бухгалтерия, продажи и кадры. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, который бы проведен 2-7 февраля.

Удаленные работники есть сегодня в 50% компаний Пскова. Причем в 4 из 10 компаний на дому работает более 30% персонала, сообщает сервис. Чаще всего на удаленке в Пскове оставляют IT-департаменты, бухгалтерию, отделы продаж и подразделения по работе с персоналом.

В Москве и Санкт-Петербурге удаленка распространена больше: в столице дистанционный труд используют 2 из 3 работодателей (68%), в Санкт-Петербурге — 63% компаний. Число работодателей, практикующих удаленную занятость в целом по стране сегодня одно из самых высоких (51%).

Аналогичную ситуацию SuperJob наблюдал в декабре 2020 года. Больше удаленки было только в разгар пандемии в мае 2020 года: тогда дистанционные сотрудники были в 59% компаний. Всего 2-3 недели назад о наличии сотрудников, работающих на дому, сообщал лишь 31% компаний.

По данным сервиса, рекомендациям Минтруда об увеличении числа удаленных сотрудников собираются следовать 15% работодателей России и 14% работодателей в Пскове. Среди московских и петербургских компаний таковых чуть больше — 17 и 16% соответственно.