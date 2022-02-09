Общество

Жириновского госпитализировали в московскую клиническую больницу

В Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице — ред.)», — отметил собеседник агентства. При этом он не уточнил, с каким диагнозом политика доставили в учреждение.

ЦКБ находится в ведении управделами президента России, однако там комментировать информацию отказались.

Ранее сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ, однако в ЛДПР эту информацию опровергли — в пресс-службе партии заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.