Общество

Очереди из грузовиков выстроились на границе в Псковской области

Очереди из грузовых машин выстроились на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

С целью сокращения времени прохождения контрольных процедур пограничное управление принимает меры по увеличению количества пропускаемых транспортных средств в многосторонних автомобильных пунктах пропуска.

Следующим через государственную границу водителям нужно с пониманием, терпением и уважением относиться к работе пограничных органов. Она, прежде всего, направлена на обеспечение безопасности граждан, проживающих в стране, и выявление лиц, представляющих угрозу безопасности населения, подчеркнули в пресс-службе ведомства

Для уменьшения времени ожидания и более быстрого и комфортного пересечения государственной границы пограничники рекомендуют учитывать складывающиеся обстоятельства и выбирать альтернативные маршруты следования.