Общество

Стоматолог заявил о катастрофической нехватке зубных врачей в Псковской области

Врачей-стоматологов катастрофически не хватает в районах Псковской области. Об этом встрече с журналистами 9 февраля сообщил главный внештатный стоматолог региона Владимир Бируля.

«В каждой поликлинике в Пскове свободны примерно по четыре ставки врача, а что касается районов области, там вообще катастрофа. Сейчас в восьми районах у нас нет стоматологов-ортопедов, то есть там не оказывают услуги по зубопротезированию. Те зубные врачи, которые сейчас в районах работают, в большинстве случаев имеют среднее образование», - рассказал Владимир Бируля.

Он отметил, что решать проблему дефицита кадров в муниципалитетах необходимо комплексно. «Врач-стоматолог без предоставления жилья просто не поедет в этот район работать. Надо комплексно походить к этой ситуации, работать с главами районов, чтобы заманить туда стоматологов», - заключил он.