Общество

Количество рабочих для строительстве соцгородка под Псковом увеличили вдвое

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку социального городка в деревне Борисовичи Псковского района 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Сейчас на объекте трудится 106 человек, среди которых 20 кровельщиков. «Таким образом, за неделю количество рабочих на объекте увеличилось вдвое. В ближайшие дни подрядная организация планирует расширить штат еще 30-ю рабочими: на объекте появятся дополнительно отделочники и каменщики», - отметили в пресс-службе.

В секции «АВВБ» выполняются работы по устройству кровли. В настоящее время проводится укладка монолитного пояса, после чего строители приступят к монтажу стропильной системы. Эти работы, а также установку оставшихся окон, зашивку дверных проемов и проводку вентиляционных отверстий планируется завершить к 10 марта, проинформировал заместитель губернатора Василий Осипов.

В корпусах «АБК», «Г» и «Д» строители параллельно осуществляют внутреннюю отделку, заливку пола, монтаж электрических сетей и установку сантехники. Для большей продуктивности и организованности действий по этим видам работ создан отдельный график, дополнил вице-губернатор.

В строении «Д» проводится кладка лифтовых шахт. Договор на поставку оборудования заключен с фирмой из Екатеринбурга, конструкции для псковского социального городка — в производстве, отметил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Оборудование для благоустройства прилегающей территории и ограждения находится на объекте и будет смонтировано, как только позволят погодные условия, рассказали в пресс-службе.

Губернатор Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость строгого соблюдения графиков работ по возведению соцгородка и использования любых возможностей повышения динамики строительства по всем направлениям. Он напомнил об особой ответственности перед федеральным центром за этот объект и обозначил готовность лично оказывать содействие в решении любых проблемных вопросов.