Общество

«Кремень, огонь и просто молодец»

Место установки памятника Довмонту в Пскове вызвало на публичных слушаниях обиду, ревность и было воспринято в качестве оскорбления для князя и псковичей. Как прошло обсуждение, в репортаже Юлии Магеры.

Нашелся, наконец

Слушания проходили прямо посреди выставки в зале Союза художников. Скульптор Андрей Мартьянов показывал макеты бывших и будущих проектов, а Максим Моргунов и Олег Михайлов представили живописные работы. За Довмонта можно было принять громадную фигуру в центре зала. Рука застыла в молитвенном жесте, позади — Андреевский крест. Это и был Андрей Первозванный, но перепутать было запросто. А Довмонт ждал любопытствующих в укромном закутке. Такое же непомпезное место для установки уже не макета, а самой скульптуры выбрал в городе ее автор. Андрей Мартьянов предлагает скверик на Золотой набережной, выходящий на улицу Леона Поземского.

Андрей Первозванный

Слушания могли бы стать «Довмонтовым побоищем». Это они только называются так миролюбиво — слушания. На самом деле, чаще всего это «говорения» и «орания», а если бы формат разрешал рукопашную, в большинстве случаев участники с удовольствием бы сходились. Вот и на этот раз опытная в таких вопросах глава города Елена Полонская наряд выбрала соответствующий, платье-мундир с двумя рядами золотых пуговиц. А Андрей Правдюк, один из инициаторов установки памятника и основатель охранной организации «Довмонт», счел нелишним упоминание, что за ним стоит четыре тысяч работников. С оружием, конечно, хотя вслух это не прозвучало.

Но боевой настрой так и не пригодился. Когда в центр зала выкатили макет будущего памятника (Андрея Первозванного все-таки приняли за главного героя вечера, это было неизбежно, и ошибку пришлось спешно исправлять), раздались аплодисменты. Вряд ли нашелся хоть один человек, не согласный со словами автора «Повести о забытом князе» Анатолия Рахматуллина: «Настало время, когда мы совместными усилиями должны решить этот вопрос». Тот факт, что он еще не решен, куратор выставки Юрий Стрекаловский назвал «безответственностью» и «глубокой исторической неблагодарностью».

Другие работы Андрея Мартьянова, представленные на выставке. Увидеть его работу «в натуре» можно в сквере на проспекте Энтузиастов, где стоит его памятник Стражам границы.

Комплиментарные оценки практически от всех выходивших к микрофону достались и Довмонту («светлый князь», «кремень, огонь и просто молодец», «создатель псковской независимости», «великий человек»), и памятнику («заждались», «качество ремесленной выделки», «прост, лаконичен, непомпезен», «не испортит нашу городскую среду», «достоин нашего города», «интересный и выразительный», «четко читаемый силуэт», «огромная удача для города», «владыка видел эскизы, ему очень понравилось»), и автору изваяния («у нас нашелся, наконец, очень талантливый скульптор»). И все это из уст самых уважаемых хранителей Пскова, авторитетность чьих суждений сомнению не подлежит.

«В последнее время есть всем очевидная тенденция, когда изображаются бесконечно похожие дуг на друга рыцари, размахивающие одинаковыми мечами. Изображаются с преувеличенным вниманием к деталям, которые неточные все, без какой-то глубины, - говорил под впечатлением от недавней поездки в Самолву архитектор Владимир Шуляковский. - Я когда услышал, что выставка, слегка испугался. "Ну, вот и до нас добрались", шел с этим настроением. А увидел совершенно другой подход. Здесь глубина проникновения в образ, поиск этого образа. И сама стилистика памятника, на мой взгляд, очень сдержанная, именно по-псковски сдержанная».

Однако изъявление восторга не было всеобщим.

«Вот спасибо, дорогие псковичи!»

Во-первых, встал вопрос, почему князь стоит с непокрытой головой. Во-вторых, свою обиду и ревность даже не думал скрывать Владимир Михайлов, отрекомендовавшийся «представителем альтернативной структуры, которая работает над увековечиванием памяти выдающегося псковича».

«Если появились средства, можно было бы вернуться и к другим проектам, - яснее ясного выразился Владимир Михайлов. - Надеюсь, руководство об этом помнит».

Иными словами, где деньги на памятник возьмешь, Зин? И есть ли там еще? Нет, дело не в другом проекте по Довмонту. Владимир Михайлов работал над установкой памятника Афанасию Лаврентьевичу Ордин-Нащокину. Этому псковскому воеводе (губернатору по-нынешнему) и канцлеру с большой печатью (премьер-министру) при царе Алексее Михайловиче, зачинателю банковского, таможенного, почтового дела, главе дипломатической службы установлены бюсты в Кривске у пансионата Банка России и на малой родине в Опочке. В Пскове до сих пор ничего подобного нет. Хотя был конкурс проектов памятника и даже объявляли сбор средств. В качестве возможного места установки назывался тот самый пятачок на Золотой набережной, куда теперь примеривает Довмонта Андрей Мартьянов.

Одна из конкурсных работ.

Елена Полонская рассказала, что поднимала архив конкурса, и по каждому макету эксперты высказывали замечания, победителя не было. А Довмонта будут лить на «внебюджетные средства». Андрей Мартьянов выразил абсолютную уверенность, что «необходимый минимум» будет собран. Сам-то он готов работать бесплатно, деньги нужны только на металл.

О место установки памятника споткнулись и по другим причинам. Разве что краткого упоминания заслуживает предложение водрузить его на месте Княжьего двора. То есть у кинотеатра «Октябрь», который сносить в ближайшем будущем (к большому сожалению многих псковичей) никто не собирается. А значит Довмонта только и остается что впихнуть между деревьями на автобусной остановке, спрятать в тени громады Ленина. В общем, нежизнеспособное предложение. Зато правда жизни, «правда на уровне истины» была в словах искусствоведа Тамары Шулаковой.

«Там не такая идеалистическая картина, - кивнула она на картинку на стене, изображающую будущий памятник на местности. - Не виден Троицкий собор, даже сейчас, когда листьев нет. А летом памятник вообще не будет читаться, только силуэтом для тех, кто знает. Перешла через дорогу в чудесный сквер, там стоит символический вечевой колокол, снятый с 1510 году. На колокол будет Довмонт смотреть. Я понимаю, голова его повернута, но колокол будет в поле зрения. Все читается в родном контексте, я прочитала: "Вот спасибо, дорогие псковичи, так вы берегли все, что я для вас сделал". Не очень приятные параллели. Я категорически против этого сквера, это оскорбление для Довмонта и для нас».

Место она предложила более символически значимое. Под церковью Петра и Павла с Буя, у которой Довмонт принял последнюю битву за Псков. То есть на берегу реки Псковы, по пути от Троицкого моста в Финский парк.

За спиной Довмонта

Андрей Мартьянов ответил сразу всем. И про шапку:

«Я предполагал, что Довмонт перед битвой или после боя находится в молитве. Все мы перед Богом шапку снимаем, даже если по статусу она должна находиться на голове».

И про место:

«Важно, что Довмонт — защитник Пскова, это не банальщина на тему "поставить Довмонта на фоне Кремля". За его спиной будет находиться то, чему он посвятил всю жизнь. Его сердце там. Почувствовал, что немного создалось лобби по памятнику Ордин-Нащокину, авторы считают, что место застолбили. Отвечу словами моего профессора: "Кто первым встал, того и тапки". Считаю, что мы ближе. Хотите — догоняйте. Все предложенные места принимаются, они интересные. Это наш творческий проект, не конкурсная работа. Могу вас заверить, что пока мы не удостоверимся, что место выбрали самое лучшее, мы будем продолжать поиск».

Несмотря на последние слова, стало понятно: он для себя уже все решил за те 25 лет, что работал над образом князя. И если не получится его изваять в явленном публике образе, если не получится его поставить на «самом лучшем месте» — он готов ждать следующие 25 лет.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова и Дмитрия Иванова