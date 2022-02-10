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Общество

Пенсионный фонд начал вести прием псковичей по предварительной записи

10.02.2022 17:26|ПсковКомментариев: 0

Прием в клиентских службах Пенсионного фонда ведется по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Такие меры были предприняло отделение фонда в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Наиболее удобный способ предварительной записи – это запись в электронном виде, доступном в круглосуточном режиме на официальном сайте Пенсионного фонда РФ, напомнили в организации. 

Записаться на личный приём через сайт ПФР могут все, в том числе не зарегистрированные на Госуслугах. Для этого на главной странице сайта Пенсионного Фонда России, нужно выбрать пункт «Личный кабинет гражданина», внизу страницы нажать кнопку «Запись на приём».

Пройдя простейшую проверку («Я не робот»), нужно последовательно заполнить следующие вкладки:
- данные (личные данные и контактная информация);
- место (ближайшая клиентская служба ПФР из общего списка);
- тема (причина обращения в учреждение);
- дата и время.

Осталось согласиться на обработку персональных данных, отправить заявку и прийти в указанный срок на прием в ПФР. При необходимости запись можно отменить, добавили в фонде.

Теги: #пенсионный фонд #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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