Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Вадимом Нэдиком

Слушайте в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) новый выпуск программы «Подстрочник». Гость студии - руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним достижения и проблемы в сфере охраны объектов культурного наследия.

Как в этом плане прошел минувший год? Какие объекты были сданы после проведения работ? Когда завершатся работы в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, в Мирожском и Снятогорском монастырях? Что будет с контрфорсами Троицкого собора? Ожидается ли какое-то движение по реставрации Волышово?

Смотреть трансляцию можно на YouTube-канале ПЛН-ТВ и в группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте».

Трансляция завершена