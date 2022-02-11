Общество

Госавтоинспекция Псковской области объявила челлендж

Юным участникам дорожного движения предлагается стать участниками челленджа по безопасности дорожного движения. Для этого нужно записать видеопоздравление с Днем защитника Отечества для сотрудников Госавтоинспекции, держа в руках плакат с хештегом #ЮИДнаЗащитеДорожнойБезопасности.

Затем ваш видеочеллендж следует разместить в социальных сетях (обязательно Вконтакте https://vk.com/60ugibdd) для формирования единого видеопоздравления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по региону, в рамках этого мероприятия юные участники дорожного движения из всех районов области призовут жителей региона стать защитниками дорожной безопасности.