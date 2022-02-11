Общество

9-минутный сюжет о Псковской области вышел в эфире канала «Россия 1»

Сюжет, посвященный Псковской области, вышел в воскресенье, 13 февраля, в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Поводом обратиться к истории и рассказать о сегодняшнем дне региона послужило грядущее 250-летие с момента образования Псковской губернии, о котором напомнил ведущий программы Дмитрий Киселев.

В сюжете корреспондента Николая Долгачева неоднократно прозвучали комментарии митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Кроме того, журналист встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и жителями региона.

Автор сюжета побывал в Псково-Печерском монастыре, Изборске, Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике, музее 6-й роты, у памятника Александру Невскому и дружине в Самолве, на производстве алмазов.

Отметим, что сюжет о Псковской области стал заключительным в сегодняшнем выпуске программы «Вести недели».

Скриншоты: программа «Вести недели»