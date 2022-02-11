Общество

Штраф за сравнение СССР с нацистской Германией введут в 2022 году

Наказание за отождествление целей, решений и действий СССР с нацистской Германией в ходе Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме фашистов могут ввести в этом году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на несколько источников в Госдуме, которая планирует оперативно рассмотреть поправки в КоАП, внесенные группой сенаторов и депутатов от «Единой России». Эту информацию подтвердили в комитете Госдумы по строительству и законодательству.

«Этот законопроект стоит в повестке нашего комитета 14 февраля. Мы его с коллегами рассматривали и у нас уже есть предварительное решение по его поддержке. Это очень важный вопрос, потому что лицемерие по перевертыванию истории уже не знает границ. Допускать этого нельзя», — заявил первый зампред комитета Даниил Бессарабов.

По его словам, России нужно иметь четкую позицию по защите исторической правды и подкреплять ее законодательными нормами.

«Поэтому в понедельник мы этот законопроект поддержим и направим на рассмотрение палаты. На заседание Госдумы он, скорее всего, будет вынесен в марте, так как эта неделя уже спланирована, а следующую — депутаты проведут за работой в регионах», — пояснил парламентарий.

Источник издания в нижней палате сообщил, что документ будет принят в весеннюю сессию. По его словам, это объясняется поручением президента России Владимира Путина, который дал его депутатам еще в январе прошлого года по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству.