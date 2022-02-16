Общество

Ветеранов-афганцев поздравили в Пскове

Активисты городского отделения «Единой России» навестили псковичей-участников боевых действий в Афганистане и поздравили их с Днем воинов-интернационалистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В рамках отмечаемой 33-летней годовщины со дня окончания вывода советских войск из Афганистана активисты Псковского городского отделения «Единой России» навестили псковичей, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Депутаты фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, Ольга Федорова, Эдуард Белов, член политсовета городского отделения партии Алексей Форш и другие партийцы от имени секретаря городского отделения, главы Пскова Елены Полонской и от себя лично поздравили псковичей-участников боевых действий в Афганистане и вручили им поздравительные адреса и небольшие подарки.

«Памятная дата вывода советских войск из Афганистана символична. В ней отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров», - отметил Валерий Тюменцев и поблагодарил афганцев за неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.