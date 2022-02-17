Общество

Поддерживающие пожилых псковичей организации могут получить федеральную премию

Поддерживающие пожилых граждан псковские организации могут получить федеральную премию «Признание». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Организации и граждан, работающих в сфере помощи и поддержки граждан старшего поколения на территории Псковской области, приглашают к участию в номинациях «Добрососедство и забота» и «Территория заботы» федеральной премии «Признание», учрежденной в 2021 году.

Организаторы премии «Признание» — Коалиция НКО «Забота рядом», развивающая модель общественной заботы о пожилых людях, и представленная в 69 регионах России, а также Альянс «Серебряный возраст», поддерживающий тему активного долголетия в 21 регионе России. Премия проводится при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Цель премии — продвижение идеи и популяризация практик общественной заботы о людях старшего поколения, развитие ценностей активного долголетия с целью повышения качества жизни граждан в пожилом возрасте.

С 14 февраля 2022 года в рамках премии «Признание» открыт прием заявок по номинациям «Добрососедство и забота» и «Территория заботы».

Премию могут получить органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, представительные органы муниципальных образований, юридические лица и индивидуальные предприниматели, инициативные группы, добровольческие объединения и отдельные добровольцы за создание и поддержку пространств, доступных и комфортных для людей старшего поколения, а также за значительный вклад в соседскую заботу о людях старшего поколения и повышение качества их жизни.

Срок подачи заявок на участие в премии «Признание» в номинациях «Добрососедство и забота» и «Территория заботы» — до 20 марта 2022 года. Более подробная информация об Альянсе «Серебряный возраст» и Коалиции НКО «Забота рядом» — на сайте.

Более подробная информация о премии «Признание» размещена на сайте.