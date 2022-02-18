Общество

Сертификат на средства реабилитации могут получить псковичи в МФЦ

Заявление от инвалидов региона на получение сертификата на средства реабилитации готов принимать МФЦ Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ФСС.

Для подачи заявления на оформление сертификата гражданам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а в заявлении указать номер действующей банковской карты платежной системы «Мир», выпущенной любым банком Российской Федерации.

Непременным условием для инвалидов и пострадавших на производстве является наличие индивидуальной программы реабилитации, разработанной медико-социальной экспертизой. Для ветеранов – заключение об обеспечении, выданное врачебной комиссией медицинской организации, уточнили в фонде.

Далее рассмотрением заявления и оформлением сертификата займутся специалисты Псковского регионального отделения ФСС. По истечении пяти дней со дня подачи заявления, которые уйдут на выпуск и активацию сертификата, гражданин получит по почте или лично информационное сообщение с приложением выписки из реестра электронных сертификатов.

Сертификат технических средств реабилитации – это электронная запись в реестре, которая привязывается к номеру карты получателя. Сами денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. В момент покупки он работает как банковская карта, деньги мгновенно списываются и поступают продавцу, напомнили специалисты.

Также заявление на оформление сертификата можно подать дистанционно на портале Госуслуг, лично при посещении регионального отделения Фонда социального страхования (улица Кузнецкая, 7) или в офисах уполномоченных представителей учреждения в районах области.

С пошаговой инструкцией получения сертификата, каталогом технических средств реабилитации можно познакомиться на сайте Псковского регионального отделения ФСС.