Общество

Публичные слушания по вопросу строительства мастерских на улице Лужской прошли в Пскове

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на использования земельного участка на улице Лужской в Пскове для строительства мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, провел заместитель главы города, депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов. Об этом он сообщил в Instagram.

Фото: инстаграм-аккаунт Сергея Гаврилова

Участники обсуждения ознакомились с информацией муниципального предприятия «Горводоканал» о несоблюдении при таком решении санитарной зоны вблизи скважины водоснабжения, рассказал Сергей Гаврилов. Замечания по итогам публичных слушаний направят в адрес комиссии по землепользованию и застройке для принятия окончательного решения по вопросу разрешения.

«Благодарю всех, кто принял участие в обсуждении вопроса», - сказал депутат. С документами публичных слушаний можно ознакомиться на сайте.