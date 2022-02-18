Общество

Умер изучавший Псков археолог Российской академии наук Сергей Белецкий

Умер историк и археолог, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) Российской академии наук Сергей Белецкий. Об этом сообщили его коллеги в группе «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

«Сегодня не стало нашего коллеги, археолога Сергея Васильевича Белецкого. Светлая память», - говорится в сообщении.

Как в своем телеграм-канале уточнил лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, Сергей Белецкий умер сегодня, 19 февраля, в 8:45 в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

«Сергей Васильевич был госпитализирован с ковидом: воспалением легких и вирусной интоксикацией. До вчерашнего вечера его состояние было стабильным, не внушало опасений за жизнь, вечером случилось резкое ухудшение, сообщили друзья. В августе 2022 года Сергею Белецкому должно было исполниться 69 лет», - рассказал Лев Шлосберг.

Отцом Сергея Белецкого был археолог, почетный гражданин Пскова, участник, а затем руководитель псковской экспедиции Эрмитажа, изучавшей Довмонтов город, Василий Белецкий (1919-1997).

Фото: социальные сети Сергея Белецкого

Сергей Белецкий окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета кафедры археологии в 1976 году. Темой его кандидатской диссертации стала «Керамика Псковской земли второй половины I — начала II тысячелетий н. э. как исторический источник (культурная стратиграфия региона)» (1980; научный руководитель академик В. В. Седов). Докторскую диссертацию Сергей Белецкий защитил по теме: «Сфрагистика Пскова XIV—XV веков (Материалы для истории властных структур в средневековом городе)» (1995).

В 1970-1971 годах Сергей Белецкий работал в мастерской реставрации монументальной живописи в Эрмитаже, в 1979-1989 годах — в отделе археологических сводов Института археологии РАН, с 1989 года — в Институте истории материальной культуры АН СССР (РАН) и на кафедре музееведения в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

В 1980-1982 годах Сергей Белецкий – ученый секретарь научного семинара «Археология и история Пскова и Псковской земли»; в 1996-1999 годах – ученый секретарь Научного совета по археологии Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском научном центре РАН; с 2000 года и до последних дней жизни – член Ученого совета ИИМК РАН, член Диссертационного совета при ИИМК РАН.

Значительная часть его жизни прошла в экспедициях: в 1972-2004 годах (с перерывами) – полевые исследования памятников эпохи средневековья и Нового времени в Пскове и Псковской области (в 1972-1992 годах – начальник отрядов, в 1980-1987 годах – начальник раскопов, в 1998-2004 годах – начальник Псковской областной экспедиции ИИМК РАН).

Сергей Белецкий изучал русское средневековье, вспомогательные исторические дисциплины (сфрагистика, геральдика), археологический фольклор. Среди его книг: «Начало Пскова», «Введение в генеалогию. Учебное пособие для студентов специальности "Музейное дело и охрана памятников истории и культуры"», «Знаки Рюриковичей», «Введение в русскую допетровскую сфрагистику», «Специальные исторические дисциплины», «Пушкиногорье до Пушкина» и другие.

«Ушел большой человек культуры и науки, живая часть Пскова, потомок достойного рода Белецких. Низкий поклон вам, Сергей Васильевич, светлая память и вечный покой», - добавил Лев Шлосберг.