Общество

Пожарные просят псковичей не хранить мебель и велосипеды на лестничных клетках

Важнейший аспект в обеспечении пожарной безопасности в многоквартирных домах назвали в Главном управлении МЧС России по Псковской области. Речь идет о правильном обустройстве территорий общего пользования, к которым, в частности, относятся межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, сообщили в ведомстве.

«Вопросы пожарной безопасности регулируются многими нормативными правовыми документами, в которых говорится о том, что граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; а также предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля соблюдения требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. Кроме того, здания должны быть построены таким образом, чтобы в случае возникновения пожара была обеспечена возможность эвакуации людей в безопасную зону, возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания и тому подобное», - напомнили в управлении.

Однако, как показывает практика, уже в процессе эксплуатации многоквартирных домов жильцы сами часто нарушают предусмотренные законодательством требования пожарной безопасности, направленные на их же защиту. Они размещают на территориях общего пользования различные бытовые предметы: мебель, велосипеды, коляски, обувь, мусор и другое. Загромождение эвакуационных путей может быть весьма опасным в случае возникновения чрезвычайной ситуации: это замедляет доступ пожарных и техники к очагу возгорания, препятствует эвакуации людей, может привести к травмам, предупредили псковичей.

В многоквартирных домах запрещается:

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

- устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Подобные требования установлены и при эксплуатации эвакуационных путей и аварийных выходов. Запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

Кроме того, нормативными правовыми документами предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за это жильцы могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.

«Важно, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации самым главным наказанием, которое может последовать в случае несоблюдения установленных правил – это причинение вреда жизни и здоровью самих жителей соответствующего дома, а также пожарных и спасателей. Выполнение же указанных предписаний может обеспечить более эффективное тушение пожара и спасение людей в непредвиденных обстоятельствах», - подчеркнули в управлении МЧС.