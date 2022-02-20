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Псковский врач дала совет, как избавиться от запаха выхлопных газов в носу после COVID-19

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19. Рекомендации она дала в ответ на вопрос подписчика в инстаграм-аккаунте.

«После болезни постоянно присутствует запах выхлопных газов в носу, что делать», - задал вопрос пользователь соцсети.

Врач отметила, что нарушение обоняния часто встречается после перенесенной коронавирусной инфекции. «Регулярные обонятельные тренировки дают хороший результат. В случае отсутствия эффекта показан осмотр оториноларингологом, мазок из зева и носа, консультация невролога», - посоветовала Анастасия Повторейко.