Общество

Способ узнать о ходе исполнительного производства онлайн назвали псковичам

На Едином портале государственных (муниципальных) услуг доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. Об этом жителям Псковской области напомнили в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Скриншот: управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области

Разработчиками выступили Федеральная служба судебных приставов и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Сервис работает во всех субъектах РФ, включая города федерального значения - Москву и Санкт-Петербург.

На портале Госуслуг для пользователей также реализована возможность подачи должностному лицу ФССП России в электронном виде заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям.

В ведомстве отметили, что самым скоростным на портале Госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. С помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Как показывает статистика, данный электронный сервис - один из самых популярных на портале, благодаря ему можно получить необходимую информацию и решить свой вопрос, добавили в УФССП.