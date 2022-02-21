Общество

В Псковской области ведут работу для утилизации пестицидов

Ведутся переговоры с Минприроды для утилизации пестицидов в Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому Псковской области Николай Романов на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента. Об этом с заседания комитета 21 февраля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов указал на то, что в регионе не утилизированы пестициды. «Ведется работа по этому направлению?» - поинтересовался он.



«Переговоры ведутся, нужно 240 млн рублей на утилизацию. Работа с Минприроды ведется», - ответил Николай Романов.



Также он рассказал, что в рамках комплексного развития сельских территорий будут построены дороги в Гдовском и в Красногородском районах. Финансирование программы увеличено на 215 млн рублей.



Кроме того, ожидаются дополнительные средства в размере 320 млн рублей на проект в рамках указанной программы в Плюсском районе.

Депутат Геннадий Григорьев попросил Николая Романова обратить внимание на деревню Волышово Порховского района в рамках программы развития сельских территорий.

Председатель комитета по сельскому хозяйству напомнил, что по этой же программе уже идет реконструкция очистных сооружений, а дальше все зависит от инициативы тех, кто готов развивать свои проекты в Волышово.