Общество

Губернатор поздравил псковичей с Днем защитника Отечества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Видео: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

«День защитника Отечества – праздник всех, кому небезразлична судьба нашей страны, кто готов словом и делом обеспечивать ее безопасность, развитие и процветание, поэтому этот день объединяет все поколения россиян и является символом мужества, отваги и преданности Отчизне», - отметил Михаил Ведерников.

Он отметил, что защита страны всегда была «священным долгом каждого гражданина». «Из поколения в поколение передаются незыблемые и святые понятия – честь, верность долгу, любовь к Родине. Мы чтим легендарные подвиги наших предков, отвагу отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, мужество солдат и офицеров, которые ежедневно на боевом посту защищают безопасность нашей страны», - подчеркнул губернатор.

«Сегодня неспокойное время. И наша первостепенная задача – продолжить эти священные традиции. Это значит жить интересами своей страны, трудиться для ее процветания, быть готовым встать на ее защиту в трудный час. От всей души желаю жителям Псковской области здоровья, счастья, благополучия, а самое главное, мира и добра! Тем, кто сейчас на боевом дежурстве – успехов в службе, а вашим семьям – терпения и сил. Поздравляю с праздником доблести и отваги всех, кто защищает и готов защищать нашу Родину! С Днем защитника Отечества!» - обратился к псковичам глава региона.