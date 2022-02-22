Общество

Торжественный митинг и парад войск Псковского гарнизона прошли в Пскове

Парад войск Псковского гарнизона и торжественный митинг в честь празднования Дня защитника Отечества прошли в микрорайоне Кресты в Пскове сегодня, 23 февраля. В мероприятии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Отвага наших воинов неоднократно играла решающую роль в защите не только этой земли, но и всей России. Мы бережно храним в нашей памяти легендарную победу Александра Невского в Ледовом побоище, героическую оборону Пскова от войск Стефана Батория, успешную защиту рубежей Руси в смутное время от шведской армии. Именно Псков является местом, где 100 лет назад из числа добровольцев была сформирована рабоче-крестьянская Красная Армия. Тысячи уроженцев нашей земли сражались с немецко-фашистскими захватчиками в рядах регулярной армии, подпольщиков и партизан. Великие примеры доблести жители региона проявили на Северном Кавказе, в Афганистане, других горячих точках ближнего и дальнего зарубежья», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что благодаря военнослужащим и ветеранам, которые обеспечивают безопасность Псковской области и всей страны, «российскую армию уважают во всем мире, а профессия военного в России традиционно считается почетной, престижной и востребованной».

«Дорогие друзья, каждый из вас сейчас следит за новостями и хорошо понимает, какая напряженная ситуация складывается в мире и у самых границ нашей страны, но ваш профессионализм, выучка, бдительность и патриотизм позволяют быть уверенным: Россия достойно ответит на любой вызов. Сегодня мы с искренней признательностью отмечаем всех, кто защищает национальные интересы России, бережет покой ее граждан , вносит свой вклад в современное развитие страны. С особым уважением мы благодарим каждого, кто на боевых постах защищает и защищал нашу Родину. Низкий поклон нашим ветеранам, которые прошли через самые тяжелые испытания и вышли из них победителями. Вечная память и слава тем, кто отдал свои жизни во имя мира и процветания России», - сказал губернатор.

Также к присутствующим обратился врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Роман Самохин. «Российское войско достойно наследует и приумножает нынешнее поколение военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Убежден, что подлинное уважение к подвигам наших отцов и дедов проявляется в сохранении памяти о героической истории», - сказал он.

Мероприятия традиционно прошли в Крестах, у обелиска, открытого в 1969 году в ознаменование первых военных столкновений Красной Армии с немецкими кайзеровскими войсками под Псковом и Нарвой в 1918 году.

На митинге присутствовали военнослужащие, ветераны, гости, а также представители власти, в частности, глава города Пскова Елена Полонская. К обелиску собравшиеся возложили гирлянду воинской славы и цветы.