За сутки свыше 900 псковичей заразились COVID-19, выздоровели более 400

937 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 91 907 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.
На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 7289 человек (6739+550). Избавиться от болезни за сутки в регионе удалось 411 пациентам, всего – 75071. Умерли от COVID-19 в Псковской области 1 549 человек.
Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:
Псков – 29796/501
Великие Луки – 14611/145
Бежаницкий район – 1052
Великолукский район – 2434/28
Гдовский район – 1409/10
Дедовичский район – 2091/28
Дновский район – 712
Красногородский район – 810
Куньинский район – 809/11
Локнянский район – 870/6
Невельский район – 3986/27
Новоржевский район – 948/2
Новосокольнический район – 2772/26
Опочецкий район – 2839/1
Островский район – 4033/4
Палкинский район – 870/80
Печорский район – 2105/7
Плюсский район – 1406
Порховский район – 3110/3
Псковский район – 7601/46
Пустошкинский район – 1135/3
Пушкиногорский район – 1131/2
Пыталовский район – 1170
Себежский район – 2133/4
Стругокрасненский район – 1459/2
Усвятский район – 569/1
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.