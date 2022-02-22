Общество

За сутки свыше 900 псковичей заразились COVID-19, выздоровели более 400

937 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 91 907 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 7289 человек (6739+550). Избавиться от болезни за сутки в регионе удалось 411 пациентам, всего – 75071. Умерли от COVID-19 в Псковской области 1 549 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:

Псков – 29796/501

Великие Луки – 14611/145

Бежаницкий район – 1052

Великолукский район – 2434/28

Гдовский район – 1409/10

Дедовичский район – 2091/28

Дновский район – 712

Красногородский район – 810

Куньинский район – 809/11

Локнянский район – 870/6

Невельский район – 3986/27

Новоржевский район – 948/2

Новосокольнический район – 2772/26

Опочецкий район – 2839/1

Островский район – 4033/4

Палкинский район – 870/80

Печорский район – 2105/7

Плюсский район – 1406

Порховский район – 3110/3

Псковский район – 7601/46

Пустошкинский район – 1135/3

Пушкиногорский район – 1131/2

Пыталовский район – 1170

Себежский район – 2133/4

Стругокрасненский район – 1459/2

Усвятский район – 569/1

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.