Общество

Псковский губернатор подписал распоряжение о предупреждении ЧС в период паводка

План противопаводковых мероприятий на 2022 год утвердили в Псковской области. Распоряжение о мерах по предупреждению ЧС в период весеннего паводка подписал 24 февраля губернатор — председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Согласно документу, при комиссии будет создана рабочая группа для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и координации действий ответственных исполнителей. Руководителям муниципалитетов поручено утвердить соответствующие планы мероприятий на местах.

Также до начала паводка должны быть созданы запасы материально-технических средств, медикаментов и товаров первой необходимости для жизнеобеспечения населения, организована проверка гидротехнических сооружений, береговых защитных сооружений, дамб, водопропускных систем и ливневых канализаций.

Кроме того, поручено обеспечить готовность сил и средств муниципальных звеньев Псковской областной — территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов, дорожной сети, инженерных коммуникаций и сооружений, сельскохозяйственных и животноводческих комплексов.

Еще один пункт плана — осуществление мониторинга гидрологической обстановки на водоемах области и контроль за уровнем воды на водных объектах.