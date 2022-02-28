Общество

Синоптики рассказали о погоде на Северо-Западе в первые дни весны

Синоптики рассказали, какая погода установится на Северо-Западе России на этой неделе, с 28 февраля по 6 марта.

«В атмосфере над Северо-Западом будет доминировать антициклон, и лишь на крайний север региона могут прорываться массивы снеговых туч. А в южных районах погода испортится только в самом конце рабочей недели. Преобладающая дневная температура на севере: -1…-6 градусов, в южной части: -2…+3 градуса», - говорится в сообщении метеоцентра «Фобос».

Ранее сообщалось, что сегодня в Псковской области ожидается день без осадков. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по региону составит 0... +5 градусов.