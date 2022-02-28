Общество

Финансирование соцзаказа заложили в бюджете Псковской области на год

Финансирование механизма социального заказа уже заложили в бюджете Псковской области на 2022 год. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время пресс-подхода 28 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор назвала интересным проектом механизм социального заказа и подчеркнула, что он позволит найти оптимальные способы для повышения качества социально значимых услуг за счет использования бюджетных средств.

Социологическое исследование, которое будет проводиться перед апробацией, покажет потенциал некоммерческого сектора. Оно позволит понять, какие услуги наиболее востребованы, а также, кто может быстрее, эффективнее и интереснее оказать их.

Псковская область, которую Минфин включил в список регионов для апробации, с удовольствием попробует себя в этом направлении, отметила Вера Емельянова.

Она добавила, что в псковском регионе механизм соцзаказа будет направлен на развитие присмотра и ухода за детьми и переобучение жителей региона в рамках содействия трудоустройству.

Напомним, ФЗ-189 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» подписали и опубликовали 13 июля 2020 года. Юридическое или физическое лицо может использовать социальный сертификат для госучреждения или некоммерческой организации, которая окажет услугу, из специального реестра. Вторым способом выбора исполнителя услуги по-прежнему остается конкурс. Организации, в свою очередь, могут объединяться в консорциум для выполнения заказов.

Действие социальных сертификатов распространяется на такие сферы, как социальное обслуживание, санаторно-курортное лечение, паллиативная медпомощь, туризм, спортивная подготовка и содействие занятости населения. Механизм закона пройдет апробацию в нескольких регионах России, среди которых и Псковская область