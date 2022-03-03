Общество

Шесть коров из Белоруссии без документов не пустили в Остров

Шесть коров без документов и средств идентификации из Республики Беларусь не пропустили через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В минувшие выходные сотрудники ведомства проводили совместные мероприятия с работниками ПУ ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни, они остановили транспортное средство, в котором с территории Республики Беларусь в город Остров незаконно перевозили шесть коров.

Специалисты установили, что на животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение исследований, вакцинаций, обработок и их происхождение, а также средства идентификации (бирки, клейма, выщипы). Кроме того, крупный рогатый скот переводили в неспециализированном транспорте, а маршрут следования не был согласован с управлением Россельхознадзора.

Перемещение коров по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, возбуждены дела об административных правонарушениях. Животных вернули в Республику Беларусь.