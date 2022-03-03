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Общество

Алена Тарасова назначена судьей Арбитражного суда Псковской области

04.03.2022 09:01|ПсковКомментариев: 0

Алена Тарасова назначена судьей Арбитражного суда Псковской области. Соответствующий указ президента Российской Федерации от 3 марта 2022 года №87 опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Этим же указом Андрей Калинин освобожден от должность представителя президента РФ в квалификационной коллегии судей Псковской области и назначен на должность представителя президента РФ в квалификационной коллегии судей Мурманской области.

Ранее пресс-служба судов региона сообщила о назначении нового заместителя председателя Псковского областного суда, им стал Сергей Колесников. Судья Псковского областного суда Наталья Викторовна Яроцкая назначена судьей Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

Теги: #Арбитражный суд Псковской области #кадровые назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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