Общество

Еще более 1200 пациентов вылечились от коронавируса в Псковской области

1215 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за сутки, сообщает официальный телеграм-канал региона. Всего выздоровели 82 480 человек.

Коронавирус выявили вчера у 790 жителей региона. За весь период пандемии заразились 99 969 человек. На амбулаторном лечении находятся 4 290 человек, на стационарном - 404.

За сутки в Псковской области от COVID-19 умерли 4 человека, всего - 1596.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 32000/155

Великие Луки – 15751/135

Бежаницкий район – 1231/7

Великолукский район – 2510/7

Гдовский район – 1687/32

Дедовичский район – 2432/34

Дновский район – 795/3

Красногородский район – 852/2

Куньинский район – 856/2

Локнянский район – 961/0

Невельский район – 4497/64

Новоржевский район – 1015/11

Новосокольнический район – 2935/17

Опочецкий район – 2996/10

Островский район – 4642/76

Палкинский район – 913/2

Печорский район – 2255/10

Плюсский район – 1558/0

Порховский район – 3381/53

Псковский район – 8245/45

Пустошкинский район – 1235/14

Пушкиногорский район – 1293/22

Пыталовский район – 1336/13

Себежский район – 2328/29

Стругокрасненский район – 1616/43

Усвятский район – 603/4

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.