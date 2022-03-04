Еще более 1200 пациентов вылечились от коронавируса в Псковской области

1215 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за сутки, сообщает официальный телеграм-канал региона. Всего выздоровели 82 480 человек.
Коронавирус выявили вчера у 790 жителей региона. За весь период пандемии заразились 99 969 человек. На амбулаторном лечении находятся 4 290 человек, на стационарном - 404.
За сутки в Псковской области от COVID-19 умерли 4 человека, всего - 1596.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 32000/155
Великие Луки – 15751/135
Бежаницкий район – 1231/7
Великолукский район – 2510/7
Гдовский район – 1687/32
Дедовичский район – 2432/34
Дновский район – 795/3
Красногородский район – 852/2
Куньинский район – 856/2
Локнянский район – 961/0
Невельский район – 4497/64
Новоржевский район – 1015/11
Новосокольнический район – 2935/17
Опочецкий район – 2996/10
Островский район – 4642/76
Палкинский район – 913/2
Печорский район – 2255/10
Плюсский район – 1558/0
Порховский район – 3381/53
Псковский район – 8245/45
Пустошкинский район – 1235/14
Пушкиногорский район – 1293/22
Пыталовский район – 1336/13
Себежский район – 2328/29
Стругокрасненский район – 1616/43
Усвятский район – 603/4
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.