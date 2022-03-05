Общество

Псковские росгвардейцы поздравили сотрудниц с наступающим Международным женским днем

В региональном управлении Росгвардии поздравили сотрудниц с наступающим Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Начальник управления Игорь Иванов поздравил с праздником прекрасную половину личного состава и выразил признательность за проявление мудрости и стойкости, принципиальности и компетентности в работе, верности служебному и воинскому долгу, преданности профессии, рассказали в Росгвардии.

Игорь Иванов передал поздравления матерям, женам и дочерям росгвардейцев, а также поблагодарил их за умение ждать и делить с мужчинами все тяготы их нелегкой службы, добавили в управлении.