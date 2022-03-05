Общество

Опубликован график работы псковских больниц в праздничные дни

Комитет по здравоохранению Псковской области опубликовал в своих группах в социальных сетях график работы медицинских организаций в праздничные дни.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, будут работать:

5 марта – по графику субботы, с 9.00 до 16.00;

6 марта – по графику воскресного дежурства, с 9.00 до 15.00;

7 марта – по графику праздничного дежурства, с 9.00 до 16.00;

8 марта – по графику праздничного дежурства, с 9.00 до 15.00 и согласно имеющейся предварительной записи.

Прием вызовов в часы работы медицинских организаций, оказание медицинской помощи на дому будут проходить в период с 8.00 до 20.00. Пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции будут открыты в часы работы медицинской организации.

Учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детскому населению будут работать:

5 марта – по графику субботы, с 9.00 до 15.00;

6 марта – по графику воскресного дежурства, с 9.00 до 15.00;

7 марта – по графику праздничного дежурства, с 9.00 до 15.00;

8 марта – по графику праздничного дежурства, с 9.00 до 15.00 и согласно имеющейся предварительной записи.

Прием вызовов будут осуществлять с 9.00 до 14.30, оказание медицинской помощи на дому – с 9.00 до 18.00.

Организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому и детскому населению по профилю «стоматология», будут открыты с 5 по 8 марта, работать будут по графику с 9.00 до 15.00 и согласно имеющейся предварительной записи. По такому же графику будут работать учреждения, имеющие в структуре женские консультации.