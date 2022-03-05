Общество

В Пскове сожгли чучело Масленицы. ВИДЕО

В Пскове сожгли чучело Масленицы. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава администрации города Борис Елкин. Он отметил, что в связи с антиковидными ограничениями мероприятие прошло за городом и без зрителей.

«Мы решили не нарушать традиций и сожгли чучело Масленицы. Весне быть! В связи с ограничениями по ковиду нам пришлось сделать это за городом и без зрителей», - написал сити-менеджер и разместил видеоролик с кадрами сожжения Масленицы. Увидеть его можно в инстаграм-аккаунте Бориса Елкина.

За помощь в организации действа глава администрации города поблагодарил реконструктора и организатора фестиваля «Хельга» Василия Мизгирева.