Общество

Интерактивные площадки для детей в Пскове будут работать до 8 марта

Интерактивные площадки для детей в Пскове будут работать до 8 марта. Об этом глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Борис Елкин / Telegram

«Масленичная ярмарка продолжит радовать маленьких псковичей до 8 марта. В этом году сделали две интерактивные площадки для детей», - отметил Борис Елкин.

Так, в Финском парке расположилась ярмарка и несколько атракционов с народными забавами.

«На четырех углах изначально задумывался лабиринт, однако не выдержав испытаний детьми, стал не менее интересной площадкой "Сеновал"», - добавил Борис Елкин.