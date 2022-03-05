Общество

Еще четыре общественные территории обустроят в Великих Луках в 2022 году

Еще четыре общественные территории обустроят в Великих Луках в 2022 году. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Николай Козловский / Instagram

Это стало возможным благодаря активному участию великолучан в онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», отметил Николай Козловский.

По итогам голосования в 2022 году решили благоустроить:

сквер на улице Карцево;

сквер напротив драматического театра;

сквер рядом с музеем имени Александра Матросова;

территория вдоль улицы Холмской (от плотины на набережной Лейтенанта Шмидта до сквера по улице Холмской).

В рамках благоустройства около драматического театра полностью заменят освещение и приведут в порядок лавочки и фонтан. В сквере у музея Матросова, согласно проектной документации, асфальт заменят на брусчатку, установят новые парковые диваны и обновят ели.

В Карцево планируется заменить дорожное покрытие, появятся новые скамейки и детский игровой комплекс. На улице Холмской положат новую пешеходную дорожку и установлено освещение.

Работы начнутся после проведения аукциона и определения подрядчика. Сейчас специалисты УЖКХ готовят всю необходимую документацию, заключил Николай Козловский.