Общество

Жители Псковской области обратились к Елене Бибиковой по вопросам здравоохранения

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова ответила на вопросы граждан в рамках Недели приемов по вопросам здравоохранения, организованной региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате сенатора.

К сенатору обратились жители Пскова, Гдовского и Опочецкого районов с вопросами об обеспечении медицинскими препаратами детей с диагнозом «сахарный диабет», о работе муниципальных аптек, вакцинации подростков от COVID-19 и замене вышедшего из строя медицинского оборудования в учреждении здравоохранения. Также граждане задавали вопросы о порядке начисления пенсий и выплате льгот.

По всем вопросам, прозвучавшим в ходе приема, сенатор Елена Бибикова дала подробные ответы, часть вопросов взяла на личный контроль, по ним будет проведена дальнейшая работа.