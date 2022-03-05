Общество

Встреча с будущими волонтерами «Экомышления» пройдет в Пскове 9 марта

Встреча с будущими волонтерами проекта «Экомышление», поддержанного Фондом президентских грантов, пройдет в Пскове 9 марта. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте проекта.

Всех, кто регистрировался на сайте добро.ру, и тех, кто не регистрировался, но хочет послушать или принять участие, приглашают в креативный центр «Культура» в областной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, 2).

«На встрече расскажем о проекте, его целях и задачах, об экологических уроках и роли волонтера на них и на наших городских акциях. Приходите 9 марта в 17:00 в областную библиотеку и присоединяйтесь к нашей команде», — пригласили авторы проекта.

Сбор в холле библиотеки в 16:50.