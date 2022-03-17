В Острове почтили память героя, спасшего экипаж подлодки

В День моряка-подводника в городе Острове почтили память старшего матроса Владимира Алексеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.
Фото: администрация Островского района
Острович трагически погиб при выполнении воинского долга в 1970 году во время военных учений на одной из подводных лодок в Баренцевом море.
Глава района Дмитрий Быстров возложил цветы к памятнику на могиле подводника, похороненного на старом городском кладбище.
Молодым людям, которые сейчас служат в морфлоте или еще мечтают стать моряками-подводниками, он пожелал всегда быть верными присяге и соблюдать устав. «И чтобы число погружений всегда равнялось числу всплытий», – добавил Дмитрий Быстров.
Напомним, Владимир Алексеев родился в 1949 году, проходил срочную службу старшим матросом на Северном флоте на одной из подводных лодок. 18 мая 1970 года во время учений в Баренцевом море в одном из отсеков подводной лодки, где находился Владимир Алексеев, возник пожар. Подводники задраили свой отсек, чтобы огонь не распространился дальше. Ценой своих жизней они спасли остальных членов экипажа и саму подводную лодку от гибели.