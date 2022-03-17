Общество

В Острове почтили память героя, спасшего экипаж подлодки

В День моряка-подводника в городе Острове почтили память старшего матроса Владимира Алексеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Фото: администрация Островского района

Острович трагически погиб при выполнении воинского долга в 1970 году во время военных учений на одной из подводных лодок в Баренцевом море.

Глава района Дмитрий Быстров возложил цветы к памятнику на могиле подводника, похороненного на старом городском кладбище.

«Настоящих подводников всегда отличала самоотверженность, решительность и презрение к опасности на пути к выполнению боевой задачи. Именно таким и был наш земляк Владимир Алексеев, достойно воспитанный отцом-фронтовиком в духе патриотизма, воинского долга и чести, ответственности за своих товарищей, любви к Родине», – сказал руководитель муниципалитета.

Молодым людям, которые сейчас служат в морфлоте или еще мечтают стать моряками-подводниками, он пожелал всегда быть верными присяге и соблюдать устав. «И чтобы число погружений всегда равнялось числу всплытий», – добавил Дмитрий Быстров.

Напомним, Владимир Алексеев родился в 1949 году, проходил срочную службу старшим матросом на Северном флоте на одной из подводных лодок. 18 мая 1970 года во время учений в Баренцевом море в одном из отсеков подводной лодки, где находился Владимир Алексеев, возник пожар. Подводники задраили свой отсек, чтобы огонь не распространился дальше. Ценой своих жизней они спасли остальных членов экипажа и саму подводную лодку от гибели.