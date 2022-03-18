Общество

ОЭЗ «Моглино» подала в суд на своего резидента

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» подала в суд на ПАО «Айс стим Рус» (выпускала продукцию под брендом «Сибирский гостинец»). Соответствующая информация появилась в картотеке «Электронное правосудие» сегодня, 18 марта.

Исковое заявление рассмотрит Арбитражный суд Псковской области. Сумма исковых требований составляет 9044 рублей 6 копеек. Псковская Лента Новостей обратилась в компанию за разъяснениями.

«Не совсем ясна целесообразность обращения в суд к одному из первых резидентов ОЭЗ с настолько незначительной суммой (9 044 рублей), — отметил старший юрисконсульт ПАО «Айс стим Рус» Никита Хоминец. — Складывается ощущение, что нынешняя экономическая ситуация бьет по управляющей компании сильнее, чем по предприятиям с огромной цепочкой поставок, в том числе импортных. В то время, как правительство РФ разрабатывает большое количество мер для стимулирования экономики и бизнеса, управляющая компания, которая должна создавать благоприятный инвестиционный климат на территории особой экономической зоны, выгрызает у резидентов каждую копейку в судебном порядке через несколько дней после публикации сообщения в СМИ о вынужденной приостановке деятельности в связи с тяжелой экономической ситуацией в отрасли».

Ранее, 15 марта, стало известно о том, что ПАО «Айс стим Рус» временно приостанавливает производство в Псковской области.

Напомним, компания «Айс стим Рус» с 2015 года выпускала сублимированные ягоды и грибы для сегмента B2B, а также B2C - на основе контрактного производства. В 2016 году начала строительство собственного производственного комплекса в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Продукция выпускалась под брендом «Сибирский гостинец».

Производственный комплекс является крупнейшим на территории РФ. Ягоды и фрукты сублимационной сушки используются в пищевой промышленности для производства каш быстрого приготовления, мюсли и сухих завтраков, чая, кондитерских изделий и т. д.