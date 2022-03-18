ОЭЗ «Моглино» подала в суд на своего резидента

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» подала в суд на ПАО «Айс стим Рус» (выпускала продукцию под брендом «Сибирский гостинец»). Соответствующая информация появилась в картотеке «Электронное правосудие» сегодня, 18 марта.
Исковое заявление рассмотрит Арбитражный суд Псковской области. Сумма исковых требований составляет 9044 рублей 6 копеек. Псковская Лента Новостей обратилась в компанию за разъяснениями.
Ранее, 15 марта, стало известно о том, что ПАО «Айс стим Рус» временно приостанавливает производство в Псковской области.
Напомним, компания «Айс стим Рус» с 2015 года выпускала сублимированные ягоды и грибы для сегмента B2B, а также B2C - на основе контрактного производства. В 2016 году начала строительство собственного производственного комплекса в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Продукция выпускалась под брендом «Сибирский гостинец».
Производственный комплекс является крупнейшим на территории РФ. Ягоды и фрукты сублимационной сушки используются в пищевой промышленности для производства каш быстрого приготовления, мюсли и сухих завтраков, чая, кондитерских изделий и т. д.