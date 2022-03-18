Общество

День моряка-подводника отмечается в России 19 марта

День моряка-подводника отмечается в России 19 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин. Он обратился с подздравлением к военнослужащим, ветеранам и гражданскому персоналу подводных сил Военно-морского флота России.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Псков и подводный флот многое связывает. Неспроста в нашем городе есть Псковское морское собрание, клуб "Юный моряк-подводник", Музей армии и флота, набережная Флотской Славы и известные моряки-подводники. Город Псков уже 26 лет шефствует над одноименной большой атомной подводной лодкой, приписанной к порту Видяево», - отметил Борис Елкин.

Субмарина Б-336 «Псков» спущена на воду в 1992 году, а в 1998 - на «отлично» прошла боевое крещение. Благодаря масштабной модернизации, завершенной в 2015 году, подлодка до сих пор в строю боевых кораблей Северного флота.

«К слову, если вы еще не были в Центре туризма и творческих индустрий города Пскова на Георгиевской, 4, самое время сходить! Там открылась интересная выставка о псковичах в истории подводного флота России. Она будет работать до 15 апреля!» - напомнил сити-менеджер.