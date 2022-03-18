Общество

Михаил Ведерников: Использование сервисов VPN является нарушением закона

Использование сервисов VPN является нарушением закона. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона.

«Отдельный элемент риска - сервисы VPN, которые стали особенно популярны на фоне блокировки фейсбук и инстаграм. Хочу напомнить, что использование таких сервисов для доступа к запрещенным ресурсам является нарушением закона. Конкретно - 276 ФЗ», - подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что не советовал бы пользоваться ресурсами, где открыто пропагандируется насилие в отношении россиян.

«Но даже не об этом речь. Все бесплатные сервисы впн зарабатывают на личных данных пользователей. Иначе у них не было бы средств на поддержку своей структуры. Что они у вас украдут и как потом используют - неизвестно. Об этом нужно помнить. Пожалуйста, будьте осторожны» - заключил глава региона.