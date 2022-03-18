Общество

Великолучане представили 25 проектов на региональный конкурс ТОСов

Великолучане представили 25 проектов на региональный конкурс территориальных общественных самоуправлений (ТОСов). Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский собщил в еженедельном обращении.

«Цифра впечатляет! И это только начало деятельности ТОС на территории нашего города», - подчеркнул Николай Козловский..

В настоящее время в регионе проходит региональный конкурс ТОСов. В нем могут принять участие общественные самоуправления со всей Псковской области. Желающим необходимо было предоставить в администрацию муниципального образования заявление об участии, копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОСа, паспорт проекта и иные документы, относящиеся к проекту.

Победители смогут получить до двухсот тысяч рублей из регионального бюджета на реализацию своего проекта. Также предусмотрено софинасирование проектов из городской казны.

«В основном все проекты от нашего города имеют социальную направленность. Это обустройство детских и спортивных площадок. Также есть задумки по обустройству воркаут зон и установке качелей. В разработке дизайн-проектов участвовали сами жители. Также активисты готовили документы, необходимые для конкурса. Я смотрел большую часть проектов. Все они необходимы и актуальны для жителей города. Но решение принимает региональная конкурсная комиссия», - подчеркнул Николай Козловский.

Итоги конкурса будут известны во второй половине апреля. Победители должны будут реализовать свой проект уже в этом году.

«Желаю всем участникам успехов! Уверен, что в числе победителей будут великолучане. Общими усилиями мы сделаем наш город еще более привлекательным и комфортным для проживания», - заключил глава города.