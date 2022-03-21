Общество

Сотрудники МЧС подготовились к весеннему паводку в Псковской области

Проверку готовности к паводкоопасному периоду организовали сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области с 14 по 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, а также устойчивого функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья, своевременного оперативного реагирования и готовности сил и средств РСЧС выполняются следующие мероприятия: